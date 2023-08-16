Проект «Эффективный руководитель – лидер здравоохранения Пермского края» хотят продлить до 2025 года

Фото: permkrai.ru

В прошлом году по инициативе регионального правительства и при поддержке губернатора Дмитрия Махонина, краевого Минздрава и ПГМУ имени Вагнера реализовали проект «Эффективный руководитель – лидер здравоохранения Пермского края». Его цель - повышение управленческих компетенций у потенциальных менеджеров здравоохранения Пермского края.

Тогда в проекте приняли участие специалисты из 29 медорганизаций Прикамья. Сегодня победители и некоторые финалисты работают на новых управленческих должностях в учреждениях здравоохранения региона. Так, одна из победителей проекта Анастасия Калашникова назначена главврачом Полазненской районной больницы.

«У нового главврача появилась возможность проявить себя в новой должности, раскрыть свои таланты руководителя и организатора. Желаю Анастасии успехов!, – подчеркнул Дмитрий Махонин. – Это еще раз говорит о том, что этот конкурс мы проводим ради развития сотрудников отрасли здравоохранения, чтобы врачи имели возможность получить повышение, и тем самым они, применив свои компетенции и навыки, делают медицину более качественной».

Новое медучреждение в Полазне открылось в мае этого года. Здание построили благодаря краевой поддержке и программе «Модернизация первичного звена здравоохранения», входящей в нацпроект «Здравоохранение».

Дмитрий Махонин также отметил, что краевое правительство заинтересовано в том, чтобы проект стал регулярным, а специалисты могли получать поддержку, вовлекаться в инициативы и развивать свои таланты в медицине. Поэтому на ближайшем заседании правительства обсудят продление проекта до 2025 года. Соответствующий документ уже подготовлен.

Первый замминистра регионального здравоохранения Евгений Рожнев отметил, что в этом году проект еще больше направлен на практику: будущие организаторы здравоохранения смогут проявить себя в решении реальных задач и проблем, с которыми сталкиваются уже работающие управленцы.

Куратор проекта, доцент ПГМУ Елена Воронова добавила, что на базе кафедры «Организации здравоохранения №1» молодые специалисты повышают квалификацию и проходят профпереподготовку, обучаются по программам: лидерство, управление, маркетинг, персонал и финансы. Все эти навыки крайне необходимы в грамотном управлении медорганизацией.

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