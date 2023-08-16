В Перми могут переименовать здание закрывшегося кинотеатра «Кристалл»

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В Перми может измениться название бывшего кинотеатра «Кристалл». Анонсируя события форума креативных идей, который пройдет в Перми 18-19 августа, региональные власти обозначили его как «пространство «Кристалл-Центр», сообщает издание "ТЕКСТ".

Напомним, кинотеатр «Кристалл» закрылся в конце февраля в конце февраля этого года. Первоначально здание планировали продать, сдать в аренду или использовать в качестве места для краевого Дворца молодежи. Но планы были скорректированы - он станет площадкой для работы регионального молодежного центра и Пермской синематеки.

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