В Перми приостановили торги по продаже имущества ПАО «Мотовилихинские заводы»

Фото: «Мотовилихинские заводы»

Федеральная антимонопольная служба приостановила торги по продаже имущества ПАО «Мотовилихинские заводы». Об этом со ссылкой на конкурсного управляющего предприятия Андрея Берсенева сообщает издание "Коммерсант-Прикамье"

Такое решение принято столичным УФАС на основании жалобы некой компании ООО «Ветер перемен» на действия организатора торгов. Примечательно, что, по данным «СПАРК-Интерфакс», в России зарегистрировано более ста обществ с таким названием. Суть претензии не раскрывается. Рассмотрение жалобы пройдет 16 августа в дистанционном режиме.

Напомним, «Мотовилихинские заводы» были признаны банкротом в 2018 году, на предприятии было введено конкурсное управление. Кредиторская задолженность заводов на тот момент составляла более 13,8 миллиарда рублей.

На старейшем пермском заводе производятся реактивные системы залпового огня типа «Град», «Смерч», «Торнадо-Г» , системы ствольной артиллерии, металлургическую продукцию и изделия для нефтегазовой промышленности.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер