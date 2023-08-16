В Перми продолжат выплачивать деньги студентам с детьми, а школьников с ОВЗ будут бесплатно кормить

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Накануне августовского пленарного заседания Пермской городской Думы члены комитета по социальной политике обсудили меры поддержки горожан, которые будут вынесены на рассмотрение Думы.

Студентам и учащимся, имеющим детей до полутора лет, продолжат ежемесячно выплачивать денежные пособия. На эти цели в бюджете города предусмотрено по 2,3 миллиона рублей ежегодно – до 2026 года.

Детей, живущих в удаленном микрорайоне Налимиха, - а это 153 человека –будут возить бесплатно на школьном автобусе до химико-технологической школы «СинТез».

До 2026 года в школах продолжат бесплатно кормить учеников с ограниченными возможностями здоровья.

А в список образовательных учреждений, которые будут оснащены оборудованием, мебелью и средствами обучения, предложено включить детский сад по улице Герцена, 4а, который в сентябре будет передан застройщиком «КОРТРОС-Пермь» в муниципальную собственность.

Кроме того, депутаты одобрили продолжение содействия баскетбольному клубу «Парма».