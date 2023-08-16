Тело погибшей в горах Грузии 32-летней пермячки доставили на родину

Ксения работала дизайнером сайтов и прекрасно владела английским языком. Фото: личная страница Ксении Тричевой ВКонтакте

Тело 32-летней пермячки Ксении Тричевой, погибшей 3 августа во время оползня на грузинском курорте Шови, доставили в Пермь. Об этом корреспонденту "Комсомолки" рассказала тетя погибшей Ольга Тричева. Тело Ксении в сопровождении ее матери сперва доставили в аэропорт Минеральных Вод, а далее прямым рейсом отправили в родную Пермь.

- Секция интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии помогла с транспортировкой тела и оформлением бумаг. За что мы им благодарны. В минувшую субботу Ксюшу отпевали в церкви. Завтра мы проводим нашу девочку в последний путь, - рассказала Ольга.

По словам Ольги, Ксения была очень разносторонней и яркой личностью. В Грузию она перебралась в декабре 2021 года и жила в Тбилиси.

- Она работала дизайнером сайтов, была диджеем, в последнее время увлеклась дыхательными практиками. Прекрасно владела английским языком, учила китайский и португальский. Она была добрым, светлым и очень очень позитивным человеком, - говорит Ольга.

7 августа в Грузии объявлен государственный день траура. По последним данным стихия, унесла жизни 26 человек, тела еще семи продолжают искать.

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