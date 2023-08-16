В Перми убитая мужем 25-летняя учительница была беременна

Фото: личная страница убитой Дарьи ВКонтакте

- От всей нашей семьи мы хотим выразить огромную благодарность каждому, кто был рядом, поддерживал, утешал, вдохновлял, молился, скорбел вместе с нами. Каждому, кто оказал финансовую помощь. Благодаря вашим молитвам Господь поддерживает нас, мы сможем пройти через этот тяжелый период в нашей жизни и пережить невосполнимую утрату. Нашей дочери и малыша, которого мы так и не увидели, нет рядом, но они навсегда в наших сердцах, - на следующий день после похорон написала мама убитой 25-летней Дарьи (имя изменено - Ред.) на своей странице в соцсетях.

Чудовищное преступление, напомним, произошло вечером в субботу, 5 августа. Вернувшись пьяным с корпоратива, 24-летний Рустам (имя изменено - Ред.) схватил нож и жестоко убил свою 25-летнюю супругу - учительницу пермской гимназии. Молодой человек сам сдался полиции, а причиной расправы назвал неконтролируемую ревность.

Рустаму предъявили обвинение по статье «Убийство». Максимальное наказание - до 15 лет лишения свободы. Есть шанс, что действия палача будут переквалифицированы на более тяжкую статью - убийство с особой жестокостью. Мужчину арестовали и отправили в СИЗО, ранее он не был судим. По имеющейся информации, Рустам – не наркоман.

Подробности ужасного преступления читайте в нашем материале.

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