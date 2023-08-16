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НовостиОбщество16 августа 2023 4:22

В Перми появится резиденция Деда Мороза

Ее разместят на «Даче Синакевича»
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
Фото: Алексей Дёмкин / Telegram

Фото: Алексей Дёмкин / Telegram

На «Даче Синакевича», в белом деревянном теремке на берегу реки Камы, появится резиденция Деда Мороза. Об этом со ссылкой на администрацию Перми сообщает издание "ТЕКСТ". Проект резиденции находится в разработке. По планам, она будет работать зимой, а летом дачу Синакевича хотят использовать как пространство для молодых художников.

- Деревянный теремок вызывает огромный интерес у жителей Кировского района и города Перми, сюда приходят, приезжают туристы. Планируется, что в будущем по дач Синакевича будут водить экскурсии, на которых расскажут о владельце этой дачи и архитектурных особенностях здания, - сообщили изданию в мэрии.

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