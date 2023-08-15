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НовостиОбщество15 августа 2023 15:40

Пермские спасатели вытащили утопающую собаку

Животное упало в коллектор с водой
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Фото: Пермская служба спасения

Фото: Пермская служба спасения

Пермским спасателям часто приходится помогать братьям нашим меньшим. Вот и в этот вторник, 15 августа, спасатели Пермской городской службы спасения отправились на выручку собаке. Животное упало в коллектор с водой на улице Леонова и чуть не утонуло. Неравнодушные горожане вызвали службу спасения. Спасатели оперативно выехали к месту и достали перепуганную собаку с помощью альпинистского снаряжения.

А в Кунгуре спасатели выручили щенков, оказавшихся замурованными в заброшенном погребе. Они с помощью специального оборудования подняли бетонную плиту, закрывшую крышку погреба, залезли внутрь и извлекли щенков на поверхность.

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