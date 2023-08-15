Президент назначил в Пермский край трех новых судей

Фото: Пермский краевой суд

Президент России Владимир Путин своим Указом назначил новых судей федеральных судов в Пермском крае. Об этом сообщили в Пермском краевом суде, в который назначены двое из новых федеральных судей. Это Венера Журавлева и Андрей Щеклеин. Еще один судья - Елена Чугайнова - займет должность в Кунгурском городском суде.

Указ Президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

А накануне удостоверения федеральных судей были вручены судьям Пермского краевого суда Ларисе Дульцевой и Анне Орловой, а также Веронике Баскаль – судье Губахинского городского суда и Евгению Коцуру – судье Кунгурского городского суда .

Они были назначены на свои должности июльским Указом Президента.

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