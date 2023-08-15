Домклик выяснил, за сколько дней продаются квартиры на вторичном рынке в крупнейших регионах России

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Аналитики Домклик Сбера изучили объявления и ипотечные сделки на вторичном рынке России и выяснили, как менялись сроки экспозиции однокомнатных, двухкомнатных и трёхкомнатных квартир начиная с 2022 года. Также эксперты изучили общее время продажи квартир в крупнейших регионах летом 2023 года.

Методология: что и как считали аналитики

Предметом анализа стал средний срок экспозиции (общее время продажи), то есть период от публикации объявления о продаже объекта на портале Домклик до совершения ипотечной сделки в Сбере. Эксперты проанализировали динамику среднего срока экспозиции по РФ с января 2022 года по июль 2023 года, а также общее время продажи квартир в регионах, где есть города-миллионники, по состоянию на лето 2023 года.

В ходе исследования учитывались данные однокомнатных, двухкомнатных и трёхкомнатных квартир на вторичном рынке. Не принимались во внимание квартиры с четырьмя и более комнатами, поскольку их количество не превышает 5%от общего числа купленных квартир на вторичном рынке РФ.

Как менялись сроки экспозиции квартир на вторичном рынке РФ

(Средние сроки экспозиции однокомнатных, двухкомнатных и трёхкомнатных квартир на вторичном рынке РФ с января 2022 года по июнь 2023 года (в днях). Средние сроки экспозиции всех квартир на вторичном рынке РФ (указаны пунктиром). Также представлены предварительные данные за июль 2023 года. Данные Сбера и Домклик).

В 2022 году срок экспозиции снижался несколько раз. В феврале и марте прошлого года это было вызвано перестройкой рынка предложения: многие собственники стали сдавать свои квартиры в аренду, и в итоге объём предложения на вторичном рынке к началу апреля сократился на 18,4% по сравнению с началом февраля. В то же время на рынок пришли собственники, которые хотели быстрее продать свои квартиры в связи с изменившейся геополитической обстановкой. В результате люди чаще приобретали лоты, выставленные на продажу недавно, что и сократило средний срок экспозиции. Напомним, что в марте зафиксировано максимальное количество ипотечных сделок в2022 году —78 тыс.

Второе снижение времени продажи квартир произошло в июне, когда существенно обновилось предложение: с апреля по июнь число объявлений выросло на 16,8%. В начале лета, когда ЦБ снизил процентную ставку, новые квартиры в большом количестве скупались заёмщиками, что также снизило срок экспозиции. По сравнению с маем, в июне ипотечных сделок стало в 2,4 раза больше.

Летом 2022 года общее время продажи квартир незначительно увеличилось и до конца года практически не менялось. Однако говорить о равновесии на вторичном рынке было рано: стабилизация сроков экспозиции объяснялась большим объёмом выгодных предложений и повышенным интересом покупателей. Так, в столичных мегаполисах стоимость 1 м2 в объявлениях снизилась на 2–3%. А величина торга выросла— с 1,1 до 1,3% (в среднем по РФ).

К марту 2023 года средние сроки экспозиции квартир на вторичном рынке вышли на новый равновесный уровень. Сегодня однокомнатные квартиры продаются за 50–54 дня, двухкомнатные — за 58–61 день, трёхкомнатные — за 73–75 дней. Хотя новые значения выше, чем во II полугодии 2022 года, ситуация на вторичном рынке сейчас значительно благоприятнее. Нормализовался приток новых лотов (предложение варьируется в диапазоне750–800 тыс. объявлений), стабилизировался покупательский интерес к готовому жилью (число сделок на вторичном рынке не опускается ниже 70 тыс. в месяц).

Сколько времени занимает продажа вторичной квартиры летом 2023 года

(Средние сроки экспозиции всех квартир на вторичном рынке и скорость продажи однокомнатных, двухкомнатных и трёхкомнатных квартир на вторичном рынке в крупнейших регионах России летом 2023 года в днях. В рамках каждого типа квартир (по комнатности) наименьшие показатели обозначены зелёным цветом, наибольшие — красным. В таблице не показаны данные по квартирам с четырьмя и более комнатами: их доля от общего количества сделок по приобретению квартир на вторичном рынке не превышает 5%. Данные Домклик).

Летом 2023 года наблюдается следующая закономерность: чем больше комнат в квартире —тем выше срок экспозиции. Быстрее всего продаются однокомнатные квартиры (52 дня), далее следуют квартиры с двумя (59 дней) и тремя (73 дня) комнатами.

Однокомнатные квартиры быстрее всего (среди крупных регионов) продаются в Ростовской(28 дней), Челябинской(35 дней) и Самарской (41 день) областях. Двухкомнатные — в Челябинской области (42 дня), Пермском крае (45 дней) и Ростовской области(46 дней). По средней скорости продажи трёхкомнатных квартир лидируют Пермский край (56 дней), Челябинская (57 дней) и Самарская (59 дней)области.

Наибольшие сроки экспозиции зафиксированы в столицах. В Санкт-Петербурге и Москве продажа «однушки» занимает 72 и 65 дней соответственно, тогда как по стране в целом— 52 дня. Для «двушек» этот параметр составляет 77 дней в Санкт-Петербурге и 68 дней в Москве (по РФ — 59 дней). Квартиры с тремя комнатами продаются за 93 дня в Санкт-Петербурге и 91 день в Москве (по РФ — 73 дня).

Аналитики Домклик отмечают, что в крупнейших регионах с небольшими сроками экспозиции готовое жильё более востребовано, чем в целом по России: доля вторичного рынка в структуре ипотеки превышает общероссийское значение. В то же время регионы с длительным процессом купли-продажи квартир отличаются более низким процентом готового жилья в общем количестве выдач ипотеки.

По мнению экспертов, такие различия между субъектами РФ объясняются тем, что в регионах с непродолжительным периодом продажи квартир, как правило, ниже доступность первичного жилья: стоимость квадратного метра в новостройке существенно превышает цены за квадрат в готовом жилье.