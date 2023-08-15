Следователи начали проверку по факту аварии на Чайковском мясокомбинате

. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Чайковском следователи начали доследственную проверку по факту получения травм работниками мясокомбината.

Напомним, утром 15 августа во время проведения работ по очистке трубопровода аммиачно-холодильной установки в производственном помещении мясожирового цеха трое рабочих получили травмы различной степени тяжести. Одному оказали необходимую медицинскую помощь и отправили на амбулаторное лечение. Двое других мужчин были госпитализированы. Состояние обоих оценивается как удовлетворительное.

- На месте происшествия проводится осмотр с участием наиболее опытных следователей-криминалистов с использованием криминалистической техники, назначаются необходимые экспертизы, опрашиваются очевидцы, изымается интересующая следствие документация, - сообщили в пресс-службе СУ СКР пр Пермскому краю. - Проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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