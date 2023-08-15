В Перми откроется Международный кинофестиваль «Форма жизни»

Откроет фестиваль фильм «Голоса Арктики». Фото: кадр из фильма

С 30 августа по 3 сентября в Перми пройдет третий Международный кинофестиваль «Форма Жизни». На церемонии его открытия покажут документальную картину Ивана Вдовина «Голоса Арктики». Ее главный герой - известный дизайнер и диджей Денис Симачев, который отправляется в путешествие на крайний Север в поисках уникального звука.

Завершит же фестиваль фильм «Безгрешность мира», снятый творческими альпинистами – американцами Ренаном Озтюрком и Фредди Уилкинсоном. Документальный фильм рассказывает о том, как одна черно-белая фотография заставила трех знаменитых альпинистов отправиться на поиски приключений. В Перми состоится российская премьера фильма.

Основу фестиваля составляет международная конкурсная программа. В международном конкурсе принимают участие 8 фильмов. Вне конкурса зрителям будут представлены киноработы в тематических программах «Живое/неживое», «Terra-тория», «Коротко о главном» и «Дети.Doc».

Церемонии открытия и закрытия фестиваля «Форма жизни», а также большая часть открытых кинопоказов пройдут в филармонии «Триумф».

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