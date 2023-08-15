В Перми на Каме спасли тонущего мужчину

Спасатели на катере вовремя подоспели к тонущему и вытащили его из воды.

В Перми 14 августа спасатели вытащили из воды тонущего мужчину. Он отдыхал на Каме в районе Мотовилихинских заводов, об этом сообщает Пермская городская служба спасения. Именно туда поступил звонок от очевидцев.

Информацию передали на катер «Русбот-65Н», спасатели мгновенно отреагировали и вовремя подоспели на помощь. Мужчину удалось вытащить на берег.

Всего за это лето при патрулировании Камы спасатели реагировали 12 раз на подобные сообщения, было спасено три человека. Жаркая погода в Прикамье продолжается, спасатели напоминают, что нужно соблюдать правила безопасности во время отдыха у воды.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru