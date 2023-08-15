Юбилей Перми понравился 80 процентам горожан

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми провели опрос жителей о результатах подготовки и празднования юбилея города, в котором приняли участие более 500 человек. Около 80 процентов опрошенных остались довольны праздником. Они оценили позитивную атмосферу, яркие события, концерты звезд хорошую организацию мероприятий, а также заметное преображение города к юбилею.

Претензии высказывались по поводу переполненных автобусов – напомним, проезд в день города был бесплатным, нехватке парковочных мест, пробок из-за перекрытия улиц.

- Пермь ярко и масштабно отметила День города. Мероприятия охватили самые разные площадки во всех районах, однако на этом праздничные мероприятия не подошли к концу. 300-летие все еще продолжается. Каждый день на эспланаде и в разных точках города проходят концерты, фестивали. Наша задача - учесть мнения и пожелания жителей. Обратная связь сейчас особенно важна, чтобы дальше последовательно работать над качественными переменами на благо каждого жителя, - прокомментировал результаты опроса председатель комитета по экономическому развитию Пермской городской думы Арсен Болквадзе.