В Пермском крае пропал 24-летний мужчина

Евгения ищут с 10 августа. Фото: "ЛизаАлерт".

В Пермском крае пропал 24-летний Евгений Кочнев, об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт». Сообщается, что Евгений из Чусового, с 10 августа он перестал выходить на связь.

Родственники обратились с заявлением в полицию и к волонтерам с просьбой помочь в поисках.

Приметы Евгения: рост: 160 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы светло-русые, короткая стрижка.

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