Пермские врачи рассказали, какой вид спорта снижает давление и тренирует сердце

Велопрогулка на свежем воздухе - это удовольствие! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Давно известный факт: сохранить здоровье человеку помогает физическая активность. Причем, положительное воздействие на организм она оказывает при достаточной продолжительности и регулярности. Ученые вычислили, что минимум, который необходим каждому человеку в любом возрасте – это 30 минут ежедневно.

Быть физически активным — это не только посещать спортзал или заниматься каким-либо конкретным видом спорта, требующим специального места, оборудования или инвентаря. Заняться физической активностью можно, просто встав с дивана и сделав первый шаг.

Пермские врачи рассказали, какие популярные виды физической активности и как помогают в сохранении здоровья:

Ходьба:

- Повышенная частота сердечных сокращений во время движения снижает кровяное давление и тренирует сердце. По данным исследований, люди, ежедневно посвящающие пешим прогулкам 30 минут, могут снизить риск инсульта на 20%, а если в процессе ходьбы ускорить темп, то риск будет ниже на 40%.

Езда на велосипеде:

- Человек двигается, крутит педали, и это способствует ускоренному кровообращению, что, в свою очередь, благотворно сказывается на нашем организме и предотвращает застой крови в тазу. Поэтому врачи советуют всем (особенно офисным работникам и автолюбителям) регулярно проводить время на велосипеде.

Катание на коньках:

- Регулярное посещение катка заметно увеличивает выносливость сердца. Всего 30 минут на льду ежедневно достаточно для того, чтобы существенно снизить риск сердечного приступа в будущем. Во время движения на коньках, все ткани нашего организма обогащаются кислородом, который в свою очередь способствует активизации обмена веществ. За час активного катания сгорает около 400 ккал. Во время движения на катке задействуются не только мышцы ног, но и мышцы рук и корпуса. Также во время катания на коньках тренируются мышцы, поддерживающие позвоночник, и улучшается осанка. Этот вид спорта не только помогает улучшить наше здоровье, но и получить мощный заряд положительной энергии, а также снять психологическое напряжение.

- Физическая активность должна быть частью повседневной жизни человека в любом возрасте, - напомнили в минздраве Пермского края. - Для этого просто нужно знать, что занятия спортом, активный отдых и спортивные игры в помещениях или на свежем воздухе способствуют профилактике и лечению неинфекционных заболеваний, таких как болезни сердца, инсульт, сахарный диабет и некоторых видов рака. Физическая активность помогает поддерживать нормальный вес тела, нормализует психическое здоровье, повышает качество жизни. Помните об этом и будьте здоровы!