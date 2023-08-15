Стратегию социально-экономического развития Перми расширили

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Туристический кластер в Кировском районе, крытый футбольный манеж в Индустриальном, культурно-досуговый кластер «Гайва-Парк» - эти и другие приоритетные проекты развития районов вошли в Стратегию социально-экономического развития Перми. Напомним, в 2022 году по поручению Думы администрация города с привлечением общественности сформулировала приоритетные проекты для каждого из районов Перми. Депутаты посчитали целесообразным учесть стратегические проекты социально-экономического развития административных районов города в документах стратегического планирования Перми.

- Была проведена огромная работа по выявлению районных приоритетов. Нам важно, чтобы районы развивались с учетом своей специфики и пожеланий жителей. Уверен, что общими усилиями мы сделаем наш город более комфортным для проживания, - сказал председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.

Также Стратегию дополнили несколькими показателями: по оказанию мер социальной поддержки, обеспеченности граждан спортивными сооружениями, количеству финансов на реализацию инвестпроектов, по развитию общественного транспорта.