На Чайковском мясокомбинате прорвало трубу с аммиаком

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Утром во вторник, 15 августа, на Чайковском мясокомбинате произошла авария. В производственном помещении мясожирового цеха была прорвана труба с аммиаком. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю. На предприятие выехали специалисты Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

- Был произведен забор воздуха¸- отметили в МЧС. - За пределами мясожирового цеха предельно-допустимая концентрация аммиака не превышена. Угрозы для здоровья и жизни населения нет. Обстоятельства и причина происшествия устанавливаются.

Сразу после утечки аммиака из здания мясокомбината самостоятельно эвакуировались 220 человек.

- Пострадали трое мужчин, их доставили в больницу, - сообщили «КП»-Пермь» в Минздраве Пермского края. – Одному оказали необходимую медицинскую помощь и отправили на амбулаторное лечение. Двое других госпитализированы. Они находятся в удовлетворительном состоянии.

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