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НовостиОбщество15 августа 2023 9:03

В Перми бывший директор машиностроительного завода признан банкротом

Такое решение в отношении Егора Заворохина принял Арбитражный суд
Анна Маркова
Егор Заворохин сейчас отбывает наказание в тюрьме. Фото: zsperm.ru

Егор Заворохин сейчас отбывает наказание в тюрьме. Фото: zsperm.ru

В Перми бывший директор «Машиностроительного завода им. Дзержинского» Егор Заворохин признан банкротом. Такое решение вынес арбитражный суд Пермского края. Об этом сообщает издание «Комерсантъ».

Теперь долги Заворохина будут реструктуризированы. Сообщается, что в суд с заявлением о признании банкротом бывшего директора завода обратился брат жены Завирохина.

Напомним, сейчас Егор Заворохин находится в тюрьме. Четыре года назад его осудили почти на семь лет за хищение имущества завода на 143 млн рублей.

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