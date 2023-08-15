СберНПФ: зумеры и бумеры обогнали миллениалов по уровню финансовых навыков

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66% бумеров *и 64% зумеров довольны своим умением распоряжаться деньгами, свидетельствуют результаты опроса, проведённого СберНПФ среди 1,2 тыс. россиян старше 18 лет. Респондентам всех возрастов непросто формировать накопления. От импульсивных трат чаще страдают кошельки миллениалов, а вести личный бюджет труднее зумерам. При этом миллениалы активнее других стремятся повысить свой уровень финансовой грамотности.

Знаниями и навыками в части управления бюджетом, формирования сбережений и инвестирования довольны 66% бумеров, 64% зумеров, 58% представителей поколения X и лишь 44% миллениалов. В среднем по стране по всем возрастным группам этот показатель составляет 51%.

Опрошенным всех возрастов нелегко даётся формирование накоплений. В этом признались 51% бумеров, 50% иксов, 47% миллениалов и свыше трети (38%) зумеров. Тройку зон роста для всех поколений замыкают осознанное потребление и умение грамотно вести учёт доходов и расходов.

Спонтанные покупки чаще других совершают миллениалы (29%) и иксы (25%), а трудности с ведением бюджета — слабое место для 29% зумеров. При этом каждый седьмой (15%) зумер и миллениал забывает вовремя оплачивать счета и кредиты, причём среди представителей старших поколений с этим сталкивается лишь каждый двадцатый.

Миллениалы чаще других заявляли о намерении совершенствовать свои навыки управления финансами: в 72% случаев. Эту позицию разделяют 56% иксов, 51% зумеров и 42% бумеров. В среднем по стране по всем возрастным группам этот показатель равен 63%. Начнут в ближайшее время или уже работают над своим уровнем финансовой грамотности 28% миллениалов, 22% иксов, 20% зумеров и 15% бумеров.

Владимир Стеканов, управляющий директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка:

«Результаты исследования показывают, что с возрастом россияне более грамотно распоряжаются деньгами и продолжают совершенствоваться в этом. Однако общей для всех остаётся проблема формирования накоплений. Чтобы эффективно откладывать деньги, нужны дисциплина и инструменты, которые помогут облегчить этот процесс. Среди них, например, индивидуальный пенсионный план от СберНПФ, на который можно подключить автопополнение. Ещё один инструмент, который заработает с 2024 года, — программа долгосрочных сбережений. Желающие смогут заключить договор с любым негосударственным пенсионным фондом. В числе преимуществ программы— софинансирование от государства, возможность пополнить “копилку” за счёт накопительной части государственной пенсии, а также налоговые льготы».

*При изучении данных аналитики опирались на классификацию, предложенную PewResearchCenter: бумеры (1946–1964); поколение Х (1965–1980); поколение Y, или миллениалы (1981–1996); зумеры (с 1997 года по настоящее время).