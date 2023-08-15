Пермяк предложил вернуть хозяйке украденный телефон за интимную услугу

Мужчина уже провел 15 лет в тюрьме, но снова совершил преступления.

В Перми за один день мужчина дважды пошел на преступление. В полиции Прикамья рассказали, что сначала он украл телефон. Подошел к окну квартиры на первом этаже по улице Чкалова, порвал москитную сетку и достал мобильник.

- Потом мужчина вернулся и сделал хозяйке телефона непристойное предложение, - рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю. - Он обещал вернуть ей устройство, если она согласится на его неприличную просьбу. Услышав отказ, мужчина скрылся.

Пермячка позвонила в полицию, его задержали. Подозреваемый был не раз судим. Следователи выяснили, что после ограбления он залез в квартиру по улице Льва Шатрова через открытое окно. Грабитель попытался снять со спавшей хозяйки серьгу, но она спугнула его, тогда он прихватил с собой ее телефон.

Очевидно, что обвиняемый скоро вновь окажется за решеткой, возбуждены уголовные дела по нескольким статьям, украденные вещи будут возвращены женщинам.

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