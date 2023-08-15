В Пермском крае жара простоит еще неделю

Жара в Прикамье простоит до выходных. Фото: Анна Маркова

В Пермском крае сухое жаркое лето продлится еще неделю, такой прогноз дает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

15 августа обойдется без существенных осадков. Днем в Прикамье 27…32°, в Перми около 30°.

Со среды по пятницу возможны кратковременные локальные дожди с грозами. В эти дни будет стоять настоящая жара — днем 28…33°. В Перми ночью 14°, днем 31°.

В субботу погода начнет меняться, пройдут кратковременные дожди, в некоторых территориях сильные. Возможны грозы с градом и усилением ветра до 20 м/с. Днем станет прохладнее - 22…27 градусов. В Перми около 23°, на севере 15…20°.

В воскресенье днем в Пермском крае 16…21°, в Перми около 19°.

Кстати, если соберетесь отдыхать на речке, не забывайте про простые правила безопасности: не купайтесь в нетрезвом состоянии, не отпускайте детей купаться одних.

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