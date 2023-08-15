В Пермском крае простятся с ефрейтором погибшим на СВО

Николай Литаврин будет похоронен в селе Бершеть. Фото: соцсети.

В Пермском крае сегодня, 15 августа, простятся с погибшим на СВО 23-летним Николаем Литавриным. Об этом сообщает администрация ЗАТО Звездный.

Николай родился в Суксуне, затем переехал с родителями в Бершеть, а в 2010 году в Звездный. Родные солдата рассказывают, что он увлекался туризмом и скалолазанием, участвовал в соревнованиях и получал призовые места.

Николай был отзывчивым и любящим сыном, братом, он мечтал жить в Крыму и стать горным спасателем. С 2019 года служил по контракту в мотострелковой артиллерийской бригаде. Затем - служба по контракту в Сирии и Таджикистане. За это время он получил три медали и два знака отличия.

В марте 2022 года ефрейтор Литаврин в должности механика-водителя уехал на СВО. Он погиб Николай в самом начале спецоперации - 25 марта 2022 года возле села Крупичполе Черниговской области.

Церемония прощания пройдет 15 августа в 10.00 во Дворце культуры в Звездном, в 11. 00 начнется отпевание в храме, затем Николая Литаврина похоронят в селе Бершеть.

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