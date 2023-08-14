В Кунгуре автомобиль сбил двух женщин и младенца в коляске

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Вечером в понедельник, 14 августа в Кунгуре в ДТП пострадали пешеходы. Водитель автомобиля Daewoo Nexia, ехавшего по улице Молодежной в микрорайоне Нагорный на пешеходном переходе сбил двух женщин, одна из которых везла в коляске ребенка. Об этом «КП»-Пермь» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Годовалый ребенок при наезде не пострадал. А обе женщины, одной из которых 24 года, другой – 27, госпитализированы.

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