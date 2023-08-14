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НовостиПроисшествия14 августа 2023 16:20

В Пермском крае 27-летний мужчина изнасиловал и убил 71-летнюю родственницу

За убийство и сексуальное насилие житель Кунгура отправится в колонию строгого режима
Ксения ОГАРЕВА
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Фото: архив "КП"

27-летний кунгуряк жестоко избил металлической трубой и изрезал ножом свою 71-летнюю родственницу, с которой жил в одной квартире. После этого, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, совершил в отношении пожилой женщины насильственные действия сексуального характера.

От полученных травм женщина скончалась на месте. Причиной зверского убийства стала личная неприязнь, сообщили в следственном управлении СКР по Пермскому краю.

Собранные следователями доказательства позволили суду признать жителя Кунгура виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью, и насильственных действиях сексуального характера. Кунгурский суд приговорил убийцу к 19 с половиной годам строгого режима.

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