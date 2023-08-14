В Пермском крае пассажирский теплоход налетел на топляк

. Фото: архив "КП"

Речной теплоход «Карат», который ходил по маршруту «Березники - Быстрая - Березники», в субботу, 12 августа, попал в аварию . Судно налетело на топляк - торчащее из воды бревно. Топляк попал в гребной вал теплохода. В результате кораблю потребовался ремонт. Рейсы по маршруту временно отмены.

- Надеемся, что устранить неисправность удастся уже на следующей неделе, - сообщили в министерстве транспорта Пермского края. - Также планируется совершить дополнительные рейсы в сентябре, вместо невыполненных рейсов августа.

Рейсы "Карата" проходили по средам, субботам и воскресеньям.

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