Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 августа 2023 13:16

В центре Перми снесут 8 жилых домов

Вместо снесенных зданий построят высотки и детский сад
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Фото: Минстрой Пермского края

Фото: Минстрой Пермского края

Земля в районе улиц Плеханова, Кронштадтской и Лугового переулка в Перми выставлена на торги. На этой территории сейчас стоят 8 жилых двухэтажных домов. Все они построены в 1958 году. Эти здания будут снесены, а на их месте победитель торгов должен будет построить высотки и детский сад. Об этом сообщили в министерстве строительства Пермского края.

Жильцов же снесенных домов компания, которая станет застраивать территорию, должна будет либо обеспечить жильем в этом же районе, либо выплатить им денежную компенсацию.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер