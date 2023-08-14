В центре Перми снесут 8 жилых домов

Фото: Минстрой Пермского края

Земля в районе улиц Плеханова, Кронштадтской и Лугового переулка в Перми выставлена на торги. На этой территории сейчас стоят 8 жилых двухэтажных домов. Все они построены в 1958 году. Эти здания будут снесены, а на их месте победитель торгов должен будет построить высотки и детский сад. Об этом сообщили в министерстве строительства Пермского края.

Жильцов же снесенных домов компания, которая станет застраивать территорию, должна будет либо обеспечить жильем в этом же районе, либо выплатить им денежную компенсацию.

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