В Перми мальчик решил спасти котенка и застрял с ним на дереве

Подросток решил спасти котенка, но потом пришлось спасать его самого. Фото: МКУ "ЕДДС города Перми".
В Перми 13 августа во дворе одного из домов, неравнодушный мальчик увидел, как высоко на дереве сидит котенок и жалобно просит о помощи. Парнишка с добрым сердцем не смог пройти мимо и начал восхождение наверх к пушистому.
Он долез по дереву на высоту четырехэтажного дома, но, добравшись до мяукающего котика, понял, что самому обратно не спуститься. Теперь помощь нужна была ребенку и коту. Прохожие не решили рисковать и позвонили спасателям.
В Единой дежурной диспетчерской службе Перми рассказали, что спасатели оперативно сняли ребенка с дерева с применением альпинистского снаряжения.
Они напоминают родителям, что нужно рассказывать детям о безопасности на прогулках.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65
Почта: boris.merkushev@phkp.ru