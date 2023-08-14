В Перми мальчик решил спасти котенка и застрял с ним на дереве

Подросток решил спасти котенка, но потом пришлось спасать его самого. Фото: МКУ "ЕДДС города Перми".

В Перми 13 августа во дворе одного из домов, неравнодушный мальчик увидел, как высоко на дереве сидит котенок и жалобно просит о помощи. Парнишка с добрым сердцем не смог пройти мимо и начал восхождение наверх к пушистому.

Он долез по дереву на высоту четырехэтажного дома, но, добравшись до мяукающего котика, понял, что самому обратно не спуститься. Теперь помощь нужна была ребенку и коту. Прохожие не решили рисковать и позвонили спасателям.

В Единой дежурной диспетчерской службе Перми рассказали, что спасатели оперативно сняли ребенка с дерева с применением альпинистского снаряжения.

Они напоминают родителям, что нужно рассказывать детям о безопасности на прогулках.

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