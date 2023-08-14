Известная прикамская компания приобщает сотрудников к здоровому образу жизни

Благополучие и здоровье людей являются одними из основных ценностей «Свезы». Компания на регулярной основе поддерживает идеи своих сотрудников, которые стараются привить здоровые привычки как можно большему количеству взрослых и детей.

В августе участники «Свеза Актив» запустили корпоративную программу «Время первых». В рамках нее на комбинатах «Свезы» прошли разнообразные спортивные мероприятия, которые зарядили энергией сотрудников предприятий и местных жителей.

Например, в поселке Уральский Пермского края состоялись дворовые игры в волейбол и пионербол между сотрудниками комбината и школьниками. Победу над взрослыми одержали юные спортсмены. Также уральцы в компании ростовых кукол провели зарядку для воспитанников детского лагеря «Гагаринец».

На комбинатах в Костроме и Мантурове, а также лесозаготовительном подразделении «Свеза Ресурс» активисты компании провели для коллег веселую разминку. Она объединила в себе элементы производственной зарядки и танцевального флешмоба. А несколько десятков сотрудников зарядились позитивной энергией, получили заряд бодрости и отличное настроение на весь день.

Кроме того, в День физкультурника, который ежегодно отмечается 12 августа, в поселке Верхняя Синячиха Свердловской области команда комбината испытала свои силы, оценила выносливость и точность действий, пройдя настоящую полосу препятствий. Участники мероприятия преодолевали болото, взбирались на горку, метали ножи в цель, бегали с бревном и стреляли по мишеням.

«Забота о здоровье, не только своем, но и близких, друзей и коллег — это настоящее призвание. Благодаря членам движения «Свеза Актив» все больше сотрудников компании обращают внимание на свое физическое состояние и стараются чаще проводить время на свежем воздухе, занимаясь любимым видом спорта. Наша компания всегда поддерживает и оказывает всестороннюю помощь в реализации различных самых смелых корпоративных волонтеров», - прокомментировала Валентина Лихачева, директор по корпоративным коммуникациям и устойчивому развитию «Свеза».