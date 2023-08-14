В горах разбился заместитель директора пермского университета

Фото: Пермский филиал Волжского государственного университета водного транспорта

Сотрудники Пермского филиала Волжского университета водного транспорта с прискорбием сообщили о гибели своего коллеги — заместителя директора Пермского филиала ВГУВТ Дмитрия Попова. В некрологе говорится, что Дмитрий Витальевич увлекался спортом, туризмом и альпинизмом, а погиб при восхождении на пик Ленина (горная система Памир) в Киргизии.

«Для всех нас это невосполнимая потеря», «Скорбим, он очень хорошим человеком был», «Про него можно сказать, настоящий мужик! Под его руководством, воспитательная, хозяйственная и материальная часть учебного заведения преобразилась, этого нельзя не отметить. Он был всегда справедлив к людям и разумно смотрел в этот мир. Светлая память!», - пишут те, кто знал его.

О дате прощания будет сообщено дополнительно.

В Пермском филиале Волжского университета водного транспорта Дмитрий Витальевич Попов работал с 2012 года. Был заместителем руководителя по организационным и хозяйственным вопросам, занимался воспитательной и патриотической работой, вел блок, связанный с безопасностью. Внес огромный вклад в развитие учебного заведения. Был награжден нагрудным знаком «Отличник милиции», медалями Министерства внутренних дел Российской Федерации «За отличие в службе» 3 и 2 степени, нагрудным знаком «15 лет ФМС России – УФМС России по Пермскому краю» за образцовое исполнение служебного долга, медалью Федеральной миграционной службы России «За службу» 2 степени. Поощрен Благодарственным письмом Руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта за большой вклад в подготовку квалифицированных кадров для речного и морского транспорта.

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