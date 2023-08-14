В Прикамье мать с дочерью избили 15-летнюю девочку

Дикий случай произошел в Горнозаводске на скейт-парке возле бассейна «Юность», где играли дети. Туда заявились две женщины – мать и ее дочь.

- Одна из них стала спрашивать детей, кто избил ее 48-летнего сожителя, а 15-летняя девочка ответила, что они этого не знают, - рассказали в управлении службы судебных приставов по Пермскому краю.

Очевидно, тон ответа не понравился старшей женщине.

- Она схватила девочку за волосы, затем пригнула к земле, а вторая нанесла ребенку удар по шее, - сообщили подробности судебные приставы. - На этом избиение не закончилось - несовершеннолетняя получила еще два удара кулаком по голове.

Согласно результатам судебно-медицинского обследования, у девочки было зафиксировано сотрясение мозга, ушибы мягких тканей головы и травматический миозит шеи.

Было возбуждено уголовное дело. Суд оштрафовал виновных. Дочка штраф выплатила, а вот ее мать – не спешила. И к делу пришлось подключиться судебным приставам.

- Когда она осознала, что вместо денежного взыскания ее могут приговорить к исправительным работам, то сразу заплатила 10 тысяч рублей, - сообщили в УФССП по Пермскому краю.