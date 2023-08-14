В Перми вышел с работы и пропал молодой парень

Фото: ориентировка поискового отряда ПрикамьеПоиск.
В Перми идет поиск пропавшего три дня назад 19-летнего парня. 11 августа Сергей Александрович Поливаев ушел с работы в Индустриальном районе Перми, но домой не пришел. В последний раз его видели около 10.30 утра в пятницу, и потому родственники написали заявление в полицию и обратились к волонтерам.
Ориентировку о пропавшем разместил в своей группе ВК поисковый отряд ПрикамьеПоиск. Если вам что-либо известно о пропавшем, волонтеры просят сообщить по телефонам: 8 922 34567 02 или 112.
Приметы: на вид 17-18 лет, рост 185 см., худощавого телосложения, волосы русые, глаза зеленые.
Был одет: темно-синяя футболка с надписью на английском языке, синие джинсовые шорты, черные кроссовки. С собой – черно-синий рюкзак.
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