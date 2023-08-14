В Прикамье ушел из дома и не вернулся пожилой мужчина

Фото: поисковый отряд «Регион 59-поиск пропавших людей».

Волонтеры поискового отряда «Регион 59-поиск пропавших людей» разместили ориентировку на мужчину, пропавшего в Пермском крае.

- 81-летний Вячеслав Семенович Соломенников живет в селе Усть-Кишерть Пермского края, - сказано в посте на официальной странице поисковиков ВКонтакте. - 12 августа днем он ушел из дома по адресу: ул. Молодежная, и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят сообщить по телефонам: 02, 102 - полиция; 8-912-880-41-60 – волонтеры.

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения.

Был одет: ветровка молочного цвета, синие трико, светлая рубашка, зеленые калоши.

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