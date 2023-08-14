Полицейские Перми приняли участие во всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка»

Фото: пресс-службе УМВД России по городу Перми

В преддверии празднования Всероссийского дня физкультурника сотрудники полиции проводили спортивные и профилактические мероприятия с детьми краевой столицы. Организаторы рассказывали детям, чем полезна утренняя зарядка, как физкультура помогает сохранить хорошее здоровье и почему в профессии полицейского так важно поддерживать отличную физическую форму.

Так, в Средней общеобразовательной школе № 116» г. Перми разминку для мальчишек и девчонок провела мастер спорта международного класса по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия инспектор полка ППСП УМВД России по г. Перми Ирина Плюснина.

Полицейские отдела полиции Кировского района провели спортивные разминки с учениками Средних общеобразовательных школ №63 и № 83, с воспитанниками центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. А так же с ребятами в детском оздоровительном лагере санатория «Алмед».

Фото: пресс-службе УМВД России по городу Перми

На спортивной площадке школа № 108 инспектор ОДН Елена Ахтариева и участковый уполномоченный полиции Артем Лыжин Индустриального отдела полиции провели для школьников утреннюю зарядку с отработкой боевых приемов.

На площадке детского сада «Театр на Звезде» прошел не совсем обычный урок физкультуры. Утренняя зарядка в исполнении инспектора по делам несовершеннолетних отдела полиции Ленинского района Милены Шеиной стала приятным сюрпризом для дошкольников. Ребята выполняли комплекс физических упражнений на все группы мышц, а после были организованы совместные спортивные игры.

Фото: пресс-службе УМВД России по городу Перми

По традиции подобные мероприятия проводятся сотрудниками полиции ежегодно для того, чтобы приобщить молодое поколение к здоровому образу жизни и вызвать интерес служить в правоохранительных органах.