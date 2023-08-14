Пермский зоопарк вместе с животными оценили в 20 миллионов рублей

Оказывается, африканские львы - далеко не самые дорогие животные. Фото: Пермский зоопарк.

Администрация Перми вышла в Гордуму с просьбой разрешить ей передать в краевую собственность муниципальное автономное учреждение культуры «Пермский зоопарк». Соответствующий законопроект должны утвердить пермские депутаты.

В приложении к документу оценивается балансовая стоимость вольеров, клеток, оборудования, автомобилей, а также самих животных.

Самым дорогим экземпляром стала тропическая птица с острова Суматра двурогий калао - ее оценили в 303 333 рубля. Следом идут два белых мишки – по 264 472 рубля каждый. Стоимость африканских львов оценили в 57432 рубля за каждого. Чуть дешевле обойдется краевой казне страус эму – в 42372 рубля.

Общая стоимость всего имущества пермского зоопарка составила 20 миллионов 634 тысячи рублей.