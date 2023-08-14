СК не стал возбуждать дело после «пропажи» туристов на сплаве в Пермском крае

Летом река Усьва сильно мелеет. Фото: Влад Рычков.

- Завершена проверка, в возбуждении уголовного дела по факту исчезновения туристов было отказано, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Громкая история случилась в Пермском крае в июле, когда, сплавляясь по реке Усьва, пропали 22 туриста. Среди них было 11 детей. Сплавщики прибыли на место выхода из маршрута только через сутки от назначенного времени.

Тревогу подняли родные одной из туристок, на поиски людей выехали специалисты МЧС, спасатели и волонтеры. Также в район поиска отправились криминалисты и следователи СУ СКР по Прикамью, которые начали проверку и устанавливали детали произошедшего.

В итоге группу удалось найти, все живы и здоровы. Из-за обмелевшей реки туристам пришлось задержаться в пути. После проведения проверки в возбуждении уголовного дела было отказано.

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