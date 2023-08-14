В Прикамье задержали курьера, которого мошенники нашли на сайте знакомств

Фото: скрин с видео ГУ МВД России по Прикамью.

Полиция сообщила о задержании 19-летнего жителя Соликамска, который работал криминальным курьером. Он забирал у пенсионерок деньги по схеме «Ваш родственник попал в ДТП».

- У одной пенсионерки он забрал 250 тысяч рублей и перевел их сообщникам, у второй – 200 тысяч рублей, однако отправить деньги подельникам не успел, так как был задержан оперативниками, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - Денежные средства удалось изъять. Еще в одном случае задержанный не смог совершить преступление, так как наниматель не назвал ему точного адреса очередной обманутой жертвы.

Криминальную «работу» парень нашел, зарегистрировавшись на сайте знакомств, где разместил свою анкету. На связь вышла девушка и предложила ему несложный, но стабильный заработок: нужно было выезжать на адреса, забирать деньги и переводить их на указанные счета, а процент оставлять себе. И парень согласился.

Возбуждено уголовное дело, фигуранту избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

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