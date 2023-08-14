Юная спортсменка из Перми взяла 5 золотых наград на Играх стран СНГ в Республике Беларусь

Во II Играх стран СНГ принимали участие спортсмены из 22-х государств. Фото: официальная страница Игр во Вконтакте.

С 4 по 14 августа в Республике Беларусь прошли Игры стран СНГ. Прекрасные результаты в них показала юная пермская пловчиха Кира Манохина. Она взяла «золото» в двух личных заплывах на 50 м и 100 ми и в трех эстафетах.

Кира Манохина - воспитанница Олимпии и тренера Андрея Орехова, не раз она становилась лучшей на различных соревнованиях, а не так давно вошла в список лучших спортсменов Пермского края.

Кира - самая молодая спортсменка в составе сборной России. Недавно ей присвоили звание мастера спорта России.

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