Фура и Лада Ларгус столкнулись на трассе Пермь-Екатеринбург

Фото с места: группа Вконтакте ЧП Кунгур.

В минувшие выходные на трассе Пермь-Екатеринбург произошло несколько серьезных аварий, в которых пострадали люди. Вечером в воскресенье, 13 августа, здесь произошло очередное ДТП, к счастью, без пострадавших.

- Возле отворота на Усть-Кишерть столкнулись фура и легковушка Лада Ларгус, - сообщили кунгурские спасатели. – Отечественная легковушка двигалась со стороны Усть-Кишерти, в это время в сторону Перми двигалась фура, водитель которой решил пропустить какой-то автомобиль, перестроившись на разгонную полосу, на которую в это время выезжал Ларгус.

В результате легковушка врезалась в прицеп и слетел в кювет. В этом ДТП обошлось без пострадавших.

Фото с места: группа Вконтакте ЧП Кунгур.

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