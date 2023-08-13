Пермский детский врач Михаил Падруль номинирован на Всероссийскую премию «Первые лица»

Михаил Падруль – детский врач высочайшей квалификации. Фото: ПГМУ.

Премия «Первые лица» вручается лучшим детским врачам России, которые работают в области перинатальной медицины. При определении лауреатов этой престижной премии будут учитываться голоса, поданные в ходе открытого интернет-голосования.

Этот проект реализуется при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации.

В этом году в число номинантов премии «Первые лица» вошел и профессор Пермского государственного медицинского университета Михаил Падруль, который руководит в этом вузе кафедрой акушерства и гинекологии.

- Михаил Падруль – врач высочайшей квалификации, врач от Бога, - говорят в университете. – Он прошел путь от врача-интерна, ассистента, доцента, профессора, заведующего кафедрой до проректора, советника ректора ПГМУ.

Проголосовать за номинанта от Пермского края можно по ссылке https://ormiz.ru/pl/