В Пермский аэропорт не прилетел самолет из Сочи и не вылетит авиалайнер в Ереван

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня ночью в Пермь из Сочи не прилетел самолет авиакомпании «Икар», который должен был приземлиться в 2.30. Соответственно, авиарейс до Сочи, который должен был отправиться из Перми в 4 утра, также отменили.

При этом утренний авиарейс авиакомпании Nordwind Airlines до Сочи состоялся.

Также, согласно онлайн-расписанию, сегодня вечером, в 20.10, в Пермь не прилетит самолет из Еревана – рейс отменен. Соответственно, авиалайнер компании «Ширак Авиа» не вылетит в 21.25 из Перми в столицу Армении.