Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 августа 2023 11:30

С понедельника, 14 августа, в Перми расширят зону платных парковок

К зоне «платного парковочного квадрата» добавятся участки на 5 пермских улицах
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
Зона платных парковок в Перми постепенно растет.

Зона платных парковок в Перми постепенно растет.

Фото: Павел Шатров

В Пермской дирекции дорожного движения напомнили, что с понедельника, 14 августа, в Перми расширится зона платной парковки.

Платными станут участки на таких улицах:

- Белинского - от улицы Куйбышева до Пионерской и от Комсомольского проспекта до площади Карла Маркса;

- Комсомольский проспект - от улицы Полины Осипенко до Белинского;

- Окулова до улицы Плеханова;

- платной станет парковка на техническом проезде по улице Сибирской - от Революции до Тимирязева.

На этих участках улиц, как и на других парковках в платной зоне, будет действовать тариф за стоянку в парковочных кармана 20 рублей в час.