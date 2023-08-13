С понедельника, 14 августа, в Перми расширят зону платных парковок

Зона платных парковок в Перми постепенно растет. Фото: Павел Шатров

В Пермской дирекции дорожного движения напомнили, что с понедельника, 14 августа, в Перми расширится зона платной парковки.

Платными станут участки на таких улицах:

- Белинского - от улицы Куйбышева до Пионерской и от Комсомольского проспекта до площади Карла Маркса;

- Комсомольский проспект - от улицы Полины Осипенко до Белинского;

- Окулова до улицы Плеханова;

- платной станет парковка на техническом проезде по улице Сибирской - от Революции до Тимирязева.

На этих участках улиц, как и на других парковках в платной зоне, будет действовать тариф за стоянку в парковочных кармана 20 рублей в час.