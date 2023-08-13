С понедельника, 14 августа, в Перми расширят зону платных парковок

Зона платных парковок в Перми постепенно растет.
Фото: Павел Шатров
В Пермской дирекции дорожного движения напомнили, что с понедельника, 14 августа, в Перми расширится зона платной парковки.
Платными станут участки на таких улицах:
- Белинского - от улицы Куйбышева до Пионерской и от Комсомольского проспекта до площади Карла Маркса;
- Комсомольский проспект - от улицы Полины Осипенко до Белинского;
- Окулова до улицы Плеханова;
- платной станет парковка на техническом проезде по улице Сибирской - от Революции до Тимирязева.
На этих участках улиц, как и на других парковках в платной зоне, будет действовать тариф за стоянку в парковочных кармана 20 рублей в час.