Школьникам Прикамья выдадут «Дневники здоровья» с новыми упражнениями

Фото: краевой Минздрав.

Ученикам всех школ Пермского края выдадут новые «Дневники здоровья», в которых будет содержаться дополнительные упражнения по осанке и гимнастике для глаз. Также в них будет содержаться информация о долгожителях нашего региона.

- В Москве уже напечатали 35 тысяч экземпляров таких красочных изданий и их привезли во все муниципальные образования нашего края, - сообщили в региональном Минздраве. – После 1 сентября их получат все ученики четвертых классов из 486 школ Прикамья.

Предполагается, что заполнять такие дневники, составляя личный план физзанятий, будут не только ученики, но и их родители.

- Получается, 35 тысяч семей Прикамья могут разработать планы укрепления здоровья и профилактики хронических заболеваний, - отметила председатель общественного совета при Министерстве здравоохранения Пермского края Ольга Черанева. – И с помощью детей в активную заботу о сохранении своего здоровья будут вовлекаться и взрослые.

В ведомстве напомнили, что этот проект реализуется при поддержке Министерства здравоохранения и Министерства образования Прикамья, Аппарата Главного Федерального инспектора по Пермскому краю и Пермского центра общественного здоровья и медицинской профилактики.