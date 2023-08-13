Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 августа 2023 4:36

Школьникам Прикамья выдадут «Дневники здоровья» с новыми упражнениями

В обновленных «Дневниках здоровья» появится информация о долгожителях Пермского края
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
Фото: краевой Минздрав.

Фото: краевой Минздрав.

Ученикам всех школ Пермского края выдадут новые «Дневники здоровья», в которых будет содержаться дополнительные упражнения по осанке и гимнастике для глаз. Также в них будет содержаться информация о долгожителях нашего региона.

- В Москве уже напечатали 35 тысяч экземпляров таких красочных изданий и их привезли во все муниципальные образования нашего края, - сообщили в региональном Минздраве. – После 1 сентября их получат все ученики четвертых классов из 486 школ Прикамья.

Предполагается, что заполнять такие дневники, составляя личный план физзанятий, будут не только ученики, но и их родители.

- Получается, 35 тысяч семей Прикамья могут разработать планы укрепления здоровья и профилактики хронических заболеваний, - отметила председатель общественного совета при Министерстве здравоохранения Пермского края Ольга Черанева. – И с помощью детей в активную заботу о сохранении своего здоровья будут вовлекаться и взрослые.

В ведомстве напомнили, что этот проект реализуется при поддержке Министерства здравоохранения и Министерства образования Прикамья, Аппарата Главного Федерального инспектора по Пермскому краю и Пермского центра общественного здоровья и медицинской профилактики.