До конца следующей недели в Прикамье будет до +30

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Прикамье продолжает стоять жаркая засушливая погода. Столбик термометра сегодня, в воскресенье, на юге края опять превысит отметку в +30 градусов. В Перми днем будет до +29 градусов. Погода обещает быть солнечной, без осадков.

Как объясняют синоптики, тридцатиградусная жара простоит до следующих выходных. Но после небольшого похолодания тепло может вновь вернуться.

Дождей пока сильных метеорологи не ожидают. Дождики пройдут лишь местами.

- В понедельник, 14 августа, кратковременные дожди с грозами могут выпасть локально на севере и востоке края, а вот в Перми будет сухо, - прогнозируют специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Во вторник, 15 августа, после обеда кратковременные дожди мозаично распределятся по территории Пермского края, в Перми лишь вечером возможен дождь с грозой.

По предварительному прогнозу, теплая погода продлится до 18 августа. И в следующие выходные столбик термометра в Перми может уже не преодолеть 20-градусную отметку.