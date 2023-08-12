Пожар на Пермском целлюлозно-бумажном комбинате потушен

Возгорание тушили 23 человека личного состава и семь единиц техники. Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В микрорайоне Голованово в Перми потушен крупный пожар на Пермском целлюлозно-бумажном комбинате.

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю.

- В 19.40 была объявлена ликвидация пожара, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Пожар, напомним, возник после того, как на территории ПЦБК произошло возгорание автомашины технологического транспорта.

Потом огонь перекинулся на опил на насыпи отходов. Первоначально площадь пожара составляла 150 квадратных метров, а затем огонь распространился на 500 квадратных метров.

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Возгорание тушили 23 человека личного состава и семь единиц техники.

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