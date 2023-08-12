ДТП с тремя пострадавшими произошло на трассе Пермь – Екатеринбург

Фото с места ДТП: источник КП.

12 августа на трассе Пермь – Екатеринбург в Пермском крае произошло второе за три часа ДТП. В первом, напомним, женщина-водитель за рулем иномарки вылетела на встречную полосу и столкнулась с двумя авто, ехавшими во встречном направлении. Пострадала она сама и водитель грузовика.

Второе ДТП произошло около 19.00. По информации источника КП, лоб в лоб столкнулись Renault Arkana и Газель. В результате ДТП пострадали три человека: водитель и женщина -пассажир из иномарки, а также девушка-пассажир из Газели. С травмами их госпитализировали в больницу.

ГИБДД проводит проверку и выясняет причины ДТП.

Фото с места ДТП: источник КП.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru