В Пермском крае на пляже пропал мужчина

Фото: ориентировка «Регион 59-поиск пропавших людей. Пермь, Пермский край».

Волонтеры поискового отряда «Регион 59-поиск пропавших людей. Пермь, Пермский край» распространили ориентировку и просят максимального репоста о пропавшем в Пермском крае жителе Соликамска Никите Сергеевиче Фокине.

- В последний раз 32-летнего мужчину видели 12 августа 2023 года, он находился пляжа в поселке Тюлькино Соликамского городского округа. После того, как он ушел с пляжа, его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 170 см., худощавого телосложения.

Был одет: желто-коричневый костюм со светоотражающими элементами и черные кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просим сообщить по телефонам: 02, 102 – полиция и 8-912-880-41-60 – волонтеры.

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