На Пермском целлюлозно-бумажном комбинате огонь охватил уже 500 квадратных метров

Фото: группа ВК Подслушано Левшино, ПДК, КамГэс, ЛПК Орджо.

В микрорайоне Голованово в Перми продолжают тушить крупный пожар на Пермском целлюлозно-бумажном комбинате. Напомним, около 17 часов вечера здесь сначала загорелся технологический транспорт, а затем огонь с КамАЗа перекинулся на опил, лежащий насыпью на территории предприятия.

Первоначально огонь охватил 150 квадратных метров, а через полтора часа после начала тушения пожара в МЧС рассказали, что огонь распространился на территорию 500 квадратных метров. Однако в настоящий момент пожар удалось локализовать, и угрозы распространения огня на соседние дома нет.

На самом предприятии, напомним, заверили, что угрозы экологии, жизни и здоровью работников и жителей поселка нет.

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