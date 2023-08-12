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НовостиПроисшествия12 августа 2023 13:43

На пермском целлюлозно-бумажном комбинате рассказали о причинах возгорания опила

Из-за пожара на предприятии в Перми угрозы экологии, жизни и здоровью работников и жителей поселка нет
Алена ОВЧИННИКОВА
Фото с места: группа ВК ЧП и ДТП | Чрезвычайное происшествие | ПЕРМЬ.

Фото с места: группа ВК ЧП и ДТП | Чрезвычайное происшествие | ПЕРМЬ.

Крупный пожар, который продолжают тушить на пермском целлюлозно-бумажном комбинате, удалось локализовать. Об этом сообщили в пресс-службе ПЦБК:

- Сегодня около 17.00 произошло возгорание одной автомашины технологического транспорта на территории ПЦБК. По предварительным данным, площадь возгорания составляет 150 квадратных метров. Возгорание локализовано. Погибших и пострадавших нет. Угрозы распространения огня нет, технологический процесс не остановлен, угрозы экологии, жизни и здоровью работников и жителей поселка нет.

В настоящее время тушение пожара продолжается. «Комсомольская правда» следит за развитием ситуации.

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