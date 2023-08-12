На пермском предприятии тушат пожар

Фото с места: группа ВК ЧП и ДТП | Чрезвычайное происшествие | ПЕРМЬ.

На пермском целлюлозно-бумажном предприятии в микрорайоне Голованово тушат пожар. По сообщению пользователей соцсетей, огонь начинает перекидываться на деревья. В МЧС прокомментировали случившееся так:

- 12 августа в 16.58 поступило сообщение о пожаре на улице Бумажников в городе Перми. К месту вызова были направлены 23 человека личного состава и семь единиц техники.

Когда пожарные прибыли на место, горел автомобиль КАМАЗ и опил на насыпи отходов лесопиления. По предварительным данным, площадь пожара составляет 150 квадратных метров. На пожаре погибших и травмированных нет.

В настоящее время идет тушение пожара. «Комсомольская правда» следит за развитием ситуации.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru